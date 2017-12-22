Пекин, 22 декабря, 2017, 06:50 — ИА Регнум. Курс юаня ослаб на 26 базисных пунктов 22 декабря по отношению к доллару США в сравнении с предыдущим днем, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Валюта

В результате ослабления курс достиг отметки 6,5821 юаня за доллар. Однако это незначительное ослабление последовало за взлетом курса 21 декабря, когда юань прибавил 271 базисный пункт.

Таким образом, китайская валюта перешагнула верхний порог коридора, задаваемого некоторыми экспертами в диапазоне от 6,6 до 6,7 юаней за доллар.

По их мнению, сюрпризов от юаня ждать не стоит, и он повторит свой «путь», проделанный в декабре 2016 года.

Напомним, что в Китае продолжается широкомасштабная финансовая реформа, которая в том числе призвана отрегулировать механизм расчета курса китайской валюты.