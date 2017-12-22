Южно-Сахалинск, 22 декабря, 2017, 06:54 — ИА Регнум. ВЦИОМ подсчитал, разумеется, усредненно, сколько денег нужно россиянину для счастья. Вышло 39 тыс. 404 рубля. На Сахалине ругнулись, в Магадане покрутили пальцем у виска, передает корреспондент ИА REGNUM.

Неизвестный фламандский художник. Богатый и бедный. XVII

Читайте также: Доходы граждан РФ «поют романсы»: песня, похоже, затянулась

Сумму менее 40 тыс. рублей уже назвали мерилом «достойной жизни». При этом, в Москве и Санкт-Петербурге мечты о «потолке» достойной жизни несколько выше — 56 634 рубля.

Особенно умиляют вот эти «4 рубля» в конце. Ну, как тут не вспомнить бессмертное:

«Скажите, Шура, честно, сколько вам нужно денег для счастья, — спросил Остап. — Только подсчитайте все».

«Сто рублей», — ответил Балаганов, с сожалением отрываясь от хлеба с колбасой».

Илья Ильф и Евгений Петров, авторы «Золотого телёнка», подвели черту на все времена под всевозможными опросами по поводу зарплатных ожиданий.

Однако «достойная жизнь» имеет свое научное определение. Именно достойная жизнь определяет понятие «средний класс.

Давайте сравним, как выглядит средний класс в разных странах мира.

Так, в 2015 году Китай по данному показателю, согласно отчету «Global Wealth Report 2015» швейцарского банка «Kredit Suisse», обогнал США — в Китае к среднему классу уже относились 109 млн человек, а в США — 92 млн. Средним классом принято считать людей, имеющий свободный располагаемый доход (деньги, оставшиеся после всех платежей) в сумме от $10 тыс. до $100 тыс. Заметим: имеется в виду не зарплата, а то, что от нее осталось после уплаты всех взносов, налогов, оплаты услуг и прочего. Имеется в виду доход за год. Посчитаем?

40 тыс. рублей в месяц. Отнимаем коммунальные платежи, примерно 5 тыс. рублей, налоги на недвижимое имущество, связь, транспортное средство, если оно есть. Остается от силы половина — 20 тыс.рублей. Или — 240 тыс. рублей на весь год. На эти деньги нужно есть, одеваться, лечиться, покупать одежду и предметы личной гигиены. Собственно — всё. На отпуск, например, уже ничего не остается. Особенно, если ты живешь, скажем, в Магадане, где буханка хлеба стоит 100 рублей, бутылочка йогурта «Активия» — 188,9 рубля, литр сливок — 560 рублей, копченая колбаса от 600 рублей за кило, литр молока от 94 рублей до 110. За кило огурцов нужно отдать торговцам 333 рубля, за кило помидоров — 369. Средняя зарплата на Колыме составляет 74,1 тыс. рублей.

Не случайно, прочитав итоги опроса ВЦИОМ, магаданцы невесело шутят в социальных сетях:

«Дайте этим специалистам из ВЦИОМ 40 тыс. рублей и пусть проживут на них месяц в Магадане, пусть оплатят «коммуналку», прочие необходимые платежи, а потом попытаются не умереть с голоду».

Нервно отнеслись к выводам ВЦИОМ и жители Сахалина и Курил.

«40 тыс. рублей на Сахалине — достойная жизнь?! Ну, пусть приедут и попробуют тут прожить «достойно» на эти деньги! Зачем они дают такие данные? Чтобы правительство успокоить: мол, народ много не хочет, ему и этого — за глаза? На Сахалине зарплата в 80 тыс. рублей — это просто нормальная зарплата, на которую можно жить хотя бы без страха! Всё, что ниже — уже проблемы, кредиты и прочее!».

Читайте также: Сахалинцы и курильчане наращивают долги: Скоро еду будем брать в кредит

Средняя зарплата на Сахалине в 2017 году, по данным региональных властей составила 67,1 тыс.рублей. 12% островитян, по сведениям Сахалинстата, получают в месяц больше 100 тыс. рублей. Но сахалинцы подсчитали не только «среднюю», но и так называемую «медианную» зарплату:

«Этот способ подсчета ближе к реальности. Потому, когда складывают зарплату нефтяника, министра и воспитательницы в детском саду, получается пресловутая «средняя температура по больнице». А медианная зарплата — это зарплата человека, среднего в ряду. То есть: 50% людей получают меньше него, а 50% получают больше него. Вот это — уже более реально. Так вот, на Сахалине, по данным «Рейтинга регионов России по зарплатам — 2017», медианная зарплата составляет 42,4 тыс.рублей. Но власти в своих отчетах почему-то приводят именно среднюю, — сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM официальный представитель КПРФ на Сахалине Алексей Лукашевич. — Однако на эти 42,4 тыс. рублей на Сахалине прожить очень сложно, учитывая, что «островной рубль» — это примерно 0,6% от материкового. У нас же всё привозное, а значит — дорогое».

В бюджете 2018 года на Сахалине и Курилах заложены средства на социальные пособия различного толка для 188 тыс. человек. Всё население Сахалина составляет немногим более 487 тыс. человек.

Читайте также: Граждан РФ вынуждают пользоваться кредитами отчаяния

Как сообщало ИА REGNUM, уровень жизни в РФ падает, падают доходы населения. Уровень жизни молодежи падает сильнее, чем у остальных возрастных групп по стране. Выросла средняя величина микрокредита, что, по мнению директора Института проблем глобализации Михаила Делягина, крайне негативный сигнал для экономики:

«Если граждане РФ берут больше кредитов на заведомо невыгодных условиях, это не потому, что все дружно сошли с ума, и не потому, что осеннее обострение в этом году хуже, чем в предыдущем. Люди стали хуже жить. Им реально не хватает на нужды, которые человек считает необходимыми — лечение, питание, ремонт бытовой техники», — сказал Михаил Делягин.

В ноябре, по данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян снизились на 0,3%. С начала года падение составило 1,4%. Индекс, который отражает остающуюся на руках у россиян сумму после уплаты обязательных взносов и платежей, падает 37-й месяц подряд.

Если в 2014—2015 году падение индекса и ухудшение материального благополучия можно было связать с обвалом цен на нефть, то почему это продолжается сегодня? Ответы на поверхности: дорогой и все дорожающий бензин и дизтопливо, дорогие продукты питания, дорогая медицина (про страховую просто помолчим), список можно продолжать.

По данным на 12 декабря 2017 года, различные опросы, проведенные при участии Общественной палаты России, показали, что 42% россиян денег хватает только на еду, а 15% — не хватает даже на еду. Растет количество людей, которым не хватает денег на спорт, культурные мероприятия. 12,1 млн россиян — работающие бедные. Не они ли продиктовали ВЦИОМ столь скромные представления о «достойной» жизни за 40 тыс. рублей в месяц? Впрочем, если считать достойной жизнь, в которой хватает лишь на еду — то, да, указанной ВЦИОМ суммы хватит. Но можно ли это назвать жизнью — большой вопрос.