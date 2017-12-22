Вашингтон, 22 декабря, 2017, 05:48 — ИА Регнум. Иск, поданный противниками американского президента Дональда Трампа, обвиняющий его в антиконституционных действиях, отклонен Федеральным судом в Манхэттене, сообщает Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Соответствующее решение вынес 21 декабря федеральный судья Джордж Дэниелс — в связи с тем, что истец — организация «Граждане за ответственность и этику в Вашингтоне» — слабо аргументировал свои претензии. Также судья объявил, что вопрос такого уровня следует выносить на рассмотрение в Конгрессе США, а не в суде федерального уровня.

Отметим, что иск был подан в связи с тем, что после избрания на пост президента, Трамп не избавился от зарубежных активов, и фактически продолжает получать с них доход, тем самым нарушая конституцию.

Президент, по словам истцов, формально устранился от руководства своими компаниями. При этом его компании, теоретически, могут получать доходы от сделок с партнерами, в свою очередь связанными с правительствами зарубежных стран.

Таким образом эти доходы могут считаться, по мнению истцов, «вознаграждением за нарушение американских законов». В качестве примера приводятся полученные компаниями Трампа кредиты, которые выданы банками, в свою очередь находящимися под контролем иностранных государств.

Такими выплатами могут считаться, к примеру, кредиты, выданные компаниям Трампа банками, контролируемыми другими государствами.

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