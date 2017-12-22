Москва, 22 декабря, 2017, 05:20 — ИА Регнум. Запланированный на 22 декабря визит в Россию британского министра иностранных дел Бориса Джонсона не даст существенного улучшения отношений Лондона и Москвы, сообщил член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

Борис Джонсон

Комментируя заявление Джонсона в преддверии визита в Россию, в котором он заявил, что «наше сходство и исторические связи намного сильнее наших нынешних политических разногласий», Пушков отметил:

«Но прорыва в ходе визита Джонсона не будет: «общие интересы» в глазах Лондона слабее разногласий. Без Вашингтона Лондон ни на что не решится».

Напомним, визит Джонсона в Россию состоится сегодня, 22 декабря. С британским политиком встретится российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в графике главы российского государства Владимира Путина встреч с Джонсоном нет.

Ранее Джонсон в интервью газете Sunday Times назвал Россию закрытой и воинственной страной. В МИД РФ назвали это заявление всего лишь «заявлением Бориса Джонсона»: обижаться на такие нельзя.

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