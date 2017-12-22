Вашингтон, 22 декабря, 2017, 03:28 — ИА Регнум. Должность председателя совета директоров американской корпорации Alphabet (Google — ее дочерняя компания), ранее занимаемая Эриком Шмидтом, освобождается. Шмидт займет пост технического советника компании, сообщили в пресс-службе Alphabet.

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Корпорация анонсировала уход Шмидта с должности 21 декабря. Он перейдет от своей должности исполнительного председателя совета директоров на должность технического советника компании в январе 2018 года.

Комментируя решение компании, генеральный директор Alphabet Ларри Пейдж сказал, что у Шмидта большой опыт в технической работе.

«Продолжая 17-летнюю службу в компании, он теперь будет помогать нам в качестве технического советника по вопросам науки и техники, — заявил Пейдж. — Я невероятно рад тому, что делают наши компании, и приветствую сильных лидеров, которые осуществляют новшества».

Гендиректор Alphabet сказал, что «настало время эволюции» в компании.

«Структура Alphabet работает хорошо, и Google и другие ставки процветают», — заявил Пейдж.

Напомним, в августе 2017 года Google уволила сотрудника, заявившего, что женщины реже становятся во главе американских технологических компаний из-за биологического неравенства полов. Опале подвергся технический специалист компании Джеймс Деймор.

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