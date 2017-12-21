Москва, 22 декабря, 2017, 02:30 — ИА Регнум. Причины отзыва российских офицеров из Совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения сторон (СЦКК) в Донбассе разъяснил президент России Владимир Путин канцлеру Германии Ангеле Меркель в ходе телефонных переговоров, сообщили в пресс-службе главы российского государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

«При обсуждении кризисной ситуации на юго-востоке Украины Ангела Меркель интересовалась причинами вывода российских офицеров из состава Совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения сторон (СЦКК)», — сообщили в пресс-службе.

Российский лидер указал на неприемлемое поведение украинских властей, которые неоднократно «путем различных ограничений и провокаций целенаправленно затрудняли условия пребывания наших военных» на линии разграничения. В результате исполнение обязанностей российскими офицерами было крайне осложнено.

«На наши неоднократные предложения по урегулированию сложившейся неприемлемой ситуации реакции не последовало», — сообщили в пресс-службе.

В Кремле отметили, что Москва и Берлин пришли к соглашению о необходимости дальнейшего обсуждения вопросов по возобновлению полноценной работы центра на линии разграничения в Донбассе.

Отмечается, что важная работа предстоит помощникам Путина и Меркель: они должны проработать варианты создания условий возвращения офицеров ВС РФ в состав СЦКК.

Напомним, 19 декабря российские офицеры были выведены из СЦКК. Российский МИД пояснил, что украинская сторона намеренно затрудняет работу российских представителей. Об этом же сообщали вернувшиеся из Донбасса участники работы СЦКК.

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Комментируя решение Москвы, украинский президент Петр Порошенко предложил «восстановить работу СЦКК», пригласив «партнеров по нормандскому формату — немцев и французов»

«И доверия будет больше, и прозрачности будет больше, и эффективность будет выше», — заявил Порошенко.

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