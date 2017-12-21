Нью-Йорк, США, 22 декабря, 2017, 00:58 — ИА Регнум. Армения проголосовала за резолюцию, осуждающую признание Иерусалима столицей Израиля. Таким образом Армения оказалась среди тех 128 стран, которые одобрили резолюцию.

twitter.com/News_Executive Результаты голосования в ООН

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Генеральная Ассамблея ООН 21 декабря подавляющим большинством голосов приняла резолюцию, которая не признает юридическую силу любого решения, направленного на изменение статуса Иерусалима.

Документ признает недействительным решение США о признании Иерусалима столицей Израиля и требует его отмены.

В ходе голосования резолюцию поддержали 128 стран, 35 воздержались и 9 проголосовали против, в том числе США и Израиль.

Документ также требует, чтобы страны не признавали действия и меры, которые расходятся с решением резолюции.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил лишить финансовой помощи страны, которые поддержат резолюцию ООН против признания Иерусалима столицей Израиля.

«Они получают от нас сотни миллионов долларов, даже миллиарды долларов, и после этого они голосуют против нас. Хорошо, мы проследим, как они проголосуют. Пусть только попробуют проголосовать против нас. Мы на этом много сэкономим. Нам нечего волноваться», — сказал он.

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли разослала коллегам из более 180 стран письма, в которых предупредила о последствиях в случае, если они проголосуют за резолюцию по Иерусалиму.

Армянские эксперты не исключают, что Армения, как страна, получающая от США помощь, также может быть отнесена к одной из этих стран.

«Конечно, преждевременно говорить, что это решение также повлияет на Армению, но следует отметить, что объемы помощи Армении постоянно меняются. Конечно, армянское лобби в США работает над тем, чтобы эти средства не были сокращены, но я не исключаю, что будут сокращения», — заявил по этому поводу научный сотрудник Школы права и дипломатии Флетчера университета Тафтса, политолог Сурен Саргсян.

Следует отметить, что из соседей Армении Грузия не приняла участие в голосовании, а Азербайджан, Иран и Турция поддержали резолюцию. В голосовании не участвовали также Украина, Туркмения, Молдавия.