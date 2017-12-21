Киев, 22 декабря, 2017, 01:00 — ИА Регнум. Наличие визы для въезда в Нидерланды ничего не меняет для лидера украинской партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили, заявил он в интервью телеканалу NewsOne.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Атаман

Украинский деятель, комментируя сообщения СМИ о том, что Амстердам выдал ему визу, заявил:

«Мне не нужна голландская виза. Я все эти месяцы, пока я в Украине — я уже был на Западе, в любой момент мог выехать в любую европейскую страну».

По словам бывшего грузинского президента, политики нескольких стран Европейского союза предлагают ему приехать.

«У меня есть автоматическое право на голландское гражданство, потому что моя семья из Голландии», — заявил Саакашвили.

По его словам, «эта проблема не стоит». Отметим, что журналист прямо спрашивал, правдивы ли сообщения о наличии голландской визы, но Саакашвили четкого ответа на этот вопрос не дал.

Также журналист спросил, есть ли у него заграничный паспорт, на что Саакашвили ответил отрицательно:

«Нет, у меня нет. У меня нет заграничного… — сказал он, запинаясь. — У меня нет ни одного полноценного, к сожалению, паспорта, потому что они отменили. Но, кстати, если бы у меня был украинский паспорт, его спокойно признавали бы в Европе. Но еще раз говорю: любая европейская страна меня пустит — это ни для кого не секрет».

Саакашвили предупредил, что будет отстаивать «свои права в Украине» и что он не заинтересован ни в каких провокациях.

Напомним, 21 декабря издание The Telegraaf опубликовало сообщение о том, что Саакашвили получил голландскую визу:

«Министерство юстиции и безопасности Нидерландов подтвердило выдачу визы для экс-президента Грузии Михаила Саакашвили», — говорилось в тексте сообщения.