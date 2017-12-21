Вашингтон, 22 декабря, 2017, 00:35 — ИА Регнум. Вывод американского контингента с территории Сирии пока не планируется, заявил на брифинге Бретт Макгурк, спецпредставитель президента США по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

The U.S. Army ВС США

Комментируя российско-американские контакты по Сирии, представитель Госдепа США отметил, что Вашингтон не координирует с Москвой взаимодействие по борьбе с терроризмом в этой ближневосточной стране. При этом американская сторона «старается гарантировать отсутствие каких-либо инцидентов».

По его оценке, всё относительно «неплохо». Взаимодействие, которое было между Вашингтоном и Москвой по Сирии, положительно повлияло на конечный результат, активизировав операцию по уничтожению террористов группировки «Исламское государство» (ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Взаимодействие с Россией внесло вклад в разгром ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — заявил Макгурк.

Представитель американского президента отметил, что Россия полностью не вывела из Сирии свой контингент.

«Они сохраняют значительное военное присутствие», — сказал Макгурк.

Что касается полного уничтожения ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), о котором объявляли в Москве, то вполне он с этим согласиться не может.

«Нет, ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) полностью не побеждено в Сирии», — сказал Макгурк.

По его данным, террористов опять видят на тех территориях, что были освобождены российскими военными. При этом в районах, освобожденных так называемой антитеррористической коалицией, террористы не показываются.

Представитель Госдепа предупредил, что американский контингент, «как и российский», пока Сирию не покинет.

«Мы преследуем в Сирии наши собственные интересы, и будем оставаться здесь до полного уничтожения ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — заявил Макгурк.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 декабря в Астане начался восьмой раунд межсирийских переговоров. Специальный представитель Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил об их провале «из-за позиции» сирийского президента Башара Асада.