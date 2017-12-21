Киров, 22 декабря, 2017, 00:34 — ИА Регнум. Труп неизвестного мужчины с признаками насильственной смерти был обнаружен в пруду около садового общества в Нововятском района Кирова еще в апреле 2000 года. Тогда возбудили уголовное дело, однако предварительное следствие было приостановлено в связи с не установлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Кировской области.

Kirov.sledcom.ru Обвиняемый показывает, как совершал убийство

В ноябре 2017 года у следователей появилась информация о возможной причастности к преступлению мужчины, который находится в местах лишения свободы. Эта информация немедленно стала проверяться.

«В результате мужчина признал свою вину в полном объеме и пояснил обстоятельства совершенного преступления в ходе допроса и проверки показаний на месте», — отметили в ведомстве.

По версии следствия, мужчины в ноябре 1999 года в районе садового общества распивали спиртные напитки, отмечая освобождение из мест лишения свободы. Между ними возник конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес не менее 17 ударов поленом по голове и туловищу потерпевшего. Тот потерял сознание, и преступник решил сбросить собутыльника в пруд.

В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия для сбора достаточной доказательственной базы.