Нижний Новгород, 22 декабря, 2017, 00:18 — ИА Регнум. ООО «Автомобильный завод «ГАЗ» получил льготу по налогу на имущество предприятий в рамках реализации второго этапа проекта по производству «ГАЗель NEXT 2 этап (цельнометаллические фургоны и автобусы)». Соответствующее инвестиционное соглашение между правительством региона и заводом одобрило Законодательное собрание Нижегородской области, сообщает ИА REGNUM.

Gazgroup.ru Сборочный цех автомобильного завода «ГАЗ»

Сумма предоставляемых льгот оценивается в 44,4 млн рублей. Соглашение будет действовать до 1 апреля 2020 года.

В рамках проекта планируется производить цельнометаллические фургоны и автобусы с бензиновыми и дизельными двигателями. Объем инвестиций в проект составляет 4,99 млрд рублей, из которых 4 млрд — собственные средства и 992 млн рублей — заемные средства.

По окончании срока действия инвестсоглашения сумма налоговых поступлений при реализации проекта составит 134,9 млн рублей, а также НДФЛ — 63,8 млн рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в апреле 2017 года фургон «ГАЗель NEXT» стал победителем ежегодной национальной премии «Автомобиль года в России» в соответствующей номинации. Машина стала победителем в данной номинации второй год подряд.

В июне 2017 года пресс-служба компании сообщала, что ей удалось заключить договор поставки с одним иорданским дистрибьютором. В рамках выполнения соглашения автомобили должны проходить тестирование на дорогах Иордании.