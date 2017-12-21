Барселона, Испания, 22 декабря, 2017, 00:08 — ИА Регнум. Согласно заявлению избирательного совета Каталонии, на выборах в региональный парламент проголосовали 3,75 млн из 5,5 млн избирателей испанской провинции, передает Associated Press.

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В процентном отношении проголосовало 68,3%, что является рекордом — на прошлых парламентских выборах в Каталонии в 2015 году проголосовало на 5% меньше избирателей.

Отметим, что избирком пока так и не озвучил информацию, которую от него ждут больше всего — предварительные результаты выборов. Согласно ранее сделанным заявлениям, их должны были огласить еще в 20:00 GMT (23:00 мск), однако этого до сих пор не произошло.

Тем не менее, уже известны данные экзит-поллов. По опросам избирателей на выходах из помещений для голосования, большая часть каталонцев проголосовала за «сепаратистов» — сторонников независимости Каталонии от Испании.

Напомним, внеочередные выборы в парламент Каталонии были назначены после того, как Мадрид разогнал «мятежный» парламент региона, который проголосовал за отделение Каталонии от Испании — в соответствии с волей каталонцев, которую жители провинции выразили на референдуме в октябре 2017 года.