Лондон, 21 декабря, 2017, 23:56 — ИА Регнум. Почти для половины гомосексуалистов Великобритании Рождество является грустным праздником — им сложно встречать его с родственниками-гомофобами, сообщает английское издание Attitude.

Согласно опросу, проведенному порталом знакомств (для геев) Chappy в сотрудничестве с Survation среди 500 гомосексуалистов, не менее 30% из них подвергались гомосексуальным нападкам со стороны близких родственников. Еще 17% становились жертвами гомофобии дальней родни.

«Рождественский период может быть тревожным временем для многих членов сообщества, особенно когда к ним навязываются конкретные члены семьи», — заключают авторы исследования.

По словам психотерапевта Ли Валлса, геи в Великобритании «все чаще чувствуют себя одинокими круглый год», однако еще хуже гомосексуалисты чувствуют себя в праздники, когда они вынуждены видеть своих родственников-гомофобов.

«Проведение длительных периодов времени с членами семьи часто может вызывать беспокойство, вызывать трудные воспоминания о каминг-ауте и бесчувственных комментариях родных… Это не удивительно, что 47% гомосексуалистов испытали гомофобию со стороны членов семьи», — заключил психотерапевт.

Напомним, католики и протестанты празднуют Рождество Христово 25 декабря. По поверью, в этот день детей поздравляет Святой Николай, известный католикам как Санта Клаус. Хорошим детям он дарит подарки, а мальчикам, которые плохо себя вели, вместо подарка оставляет камень.

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