Калуга, 21 декабря, 2017, 23:53 — ИА Регнум. В результате реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012−2017 годы и Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года в Калужской области отмечают позитивные изменения в демографической ситуации. За последние пять число детей в регионе выросло на 10,8% — с 13,8% до 21%. Об этом 21 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам заседании регионального Координационного совета.

Детская площадка

В соответствии с областной госпрограммой «Семья и дети Калужской области» семьи с детьми получают различные пособия и компенсации. Средства на девять пособий выделяются из регионального бюджета: за девять месяцев 2017 года поддержку за счёт средств бюджета Калужской области получили 42,6 тыс. семей, в которых проживают 59,1 тыс. детей. За пять лет общий объём средств областного и федерального бюджетов, направляемых семьям с детьми, вырос на 38%. В 2017 году на нужды семей выделили 1,79 млрд рублей.

В целях профилактики семейного неблагополучия в регионе функционируют 19 учреждений социального обслуживания. За годы реализации стратегии помощь здесь получили более 160 тыс. человек. Для внедрения в соцучреждения новых технологий привлечено более 150 млн рублей — это средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Количество семей с детьми, находящихся в социально опасном положении, за последние три года сократилось на 23,7%. В результате активной деятельности по развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, количество детских домов в области за годы реализации стратегии сократилось до двух. Число детей, подлежащих семейному устройству, сократилось с 707 в 2012 году до 263 в 2017 году. В рамках программы «Старт в будущее» комплексную помощь выпускникам детских домов оказывает Центр постинтернатного сопровождения «Расправь крылья!», услугами которого в 2017 году воспользовались 980 человек.

По словам министра труда и социальной защиты области Павла Коновалова, в регионе создано два специализированных реабилитационных центра для детей и подростков с ограниченными возможностями. Это центр «Доброта» в Калуге и «Доверие» в Обнинске. Для оказания помощи по месту проживания открыто шесть специализированных отделений социальной реабилитации на базе центров социальной помощи семье и детям в Боровском, Дзержинском, Кировском, Козельском, Сухиничском и Людиновском районах.

В 2017 году услугами профильных учреждений области воспользовались 1380 детей-инвалидов. Помимо госструктур, помощь детям с ограниченными возможностями здоровья оказывают некоммерческие организации: благотворительный фонд «Волонтеры-детям» и входящий в него центр социальной реабилитации «Попутный ветер», а также региональная общественная организация «Город надежды» и «Детский развивающий центр «Оранжевый город».

В 2017 году для повышения статуса приёмных родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, и социальной поддержки опекунов в Калужской области стартовал социально-значимый проект «Счастливый причал», приступили к реализации первого этапа проекта «Семейный фарватер». Также сформирована база данных замещающих семей с детьми-инвалидами, нуждающихся в психолого-педагогической помощи.

Напомним, в 2018 году в регионе планируется открыть ресурсный образовательный кабинет для специалистов, работающих со слепоглухими детьми и реабилитационный центр для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Кроме того, в области реализуется проект «Танцуем вместе» для детей с проблемами опорно-двигательного аппарата. Планируется расширить сеть службы «Социальное такси».