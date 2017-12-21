Москва, 21 декабря, 2017, 23:25 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель обсудили по телефону причины ухода российских офицеров из состава Совместного центра по контролю и координации в Донбассе, сообщает 21 декабря официальный сайт Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

Уточняется, что телефонный разговор состоялся по инициативе германской стороны.

В частности, Ангела Меркель спросила Владимира Путина о причинах вывода российских представителей из СЦКК.

«Владимир Путин, в частности, отметил, что украинские власти долгое время путём различных ограничений и провокаций целенаправленно затрудняли условия пребывания наших военных и исполнения ими своих обязанностей», — указано в сообщении Кремля.

Президент России подчеркнул, что неоднократные предложения российской стороны нормализовать эту ситуацию были проигнорированы украинской стороной.

Лидеры России и Германии договорились продолжить обсуждение вопросов, решение которых необходимо для восстановления нормальной работы центра и дополнительно проработать условия, необходимые для возвращения российских офицеров в состав СЦКК.

Кроме того, стороны подтвердили свою поддержку скорейшего обмена пленными и установления Рождественского перемирия.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря пресс-служба ЕС опубликовала заявление Евросоюза об обострении военного конфликта в Донбассе, выражающее обеспокоенность продолжающимися обстрелами населенных пунктов и стягиванием войск и тяжелой техники к линии соприкосновения сторон.