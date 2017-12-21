Барселона, Испания, 21 декабря, 2017, 23:14 — ИА Регнум. Согласно данным экзит-полла, на выборах в региональный парламент Каталонии победу одерживают сторонники независимости от Испании, передает Reuters.

SBA73 Барселона

Опрос избирателей на выходе с участков для голосования показал, что «сепаратисты», несмотря на репрессии со стороны Мадрида, все еще пользуются доверием каталонцев.

По опросам, представители оппозиционных правительству Испании партий должны занять от 67 до 71 места в 135-местном парламенте Каталонии.

Напомним, 21 декабря в Каталонии стартовали выборы в региональный парламент, который был разогнан правительством Испании после объявления о независимости региона в конце октября.

Объявление официальных предварительных итогов голосования в Каталонии состоится в ближайшие минуты — оно было заявлено на 20:00 GMT (23:00 мск). Окончательные результаты должны быть объявлены после 00:00 GMT (03:00 мск).