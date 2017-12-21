Москва, 21 декабря, 2017, 21:59 — ИА Регнум. Экс-министру экономического развития России Алексею Улюкаеву, приговорённому к восьми годам лишения свободы за коррупцию, включили отопление в СИЗО «Матросская Тишина» после вмешательства уполномоченного по правам человека в Москве Татьяны Потяевой, передаёт телеканал RT.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Улюкаев

Как рассказала сама омбудсмен, во время посещения следственного изолятора она обнаружила, что экс-министр содержится в холодной камере. По словам Потяевой, когда она вошла к Улюкаеву, на нём было надето «пять курток».

После обращения омбудсмена руководство ФСИН оперативно отреагировало на ситуацию и вызвало службы для решения проблем с отоплением.

Как сообщало ИА REGNUM, Замоскворецкий суд Москвы 15 декабря признал Алексея Улюкаева виновным в вымогательстве взятки в размере $2 млн у руководства «Роснефти» за выдачу Минэкономразвития положительной оценки, в результате которой компания приобрела 50,08% акций «Башнефти».

Суд приговорил Улюкаева к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 130 млн рублей за взятку. Защита экс-министра заявила, что будет обжаловать приговор.

В настоящее время осуждённый находится под стражей в следственном изоляторе на территории «Матросской Тишины». 21 декабря стало известно, что Улюкаева перевели из карантина в камеру СИЗО. В ней он пока находится один, сокамерников Улюкаеву подберут по результатам беседы с психологом.