Кишинёв, 21 декабря, 2017, 21:46 — ИА Регнум. «Если бы у меня были необходимые для этого полномочия, я давно объявил бы Траяна Бэсеску персоной нон грата в Молдове, и это было бы правильно, потому что он открыто проводит пропаганду по ликвидации нашего государства, что недопустимо для любой страны», — заявил 21 декабря президент Молдавии Игорь Додон, передает корреспондент ИА REGNUM.

ANTI.USL Траян Бэсеску

Додон обвинил правящую Демократическую партию в том, что она позволяет экс-президенту Румынии заниматься этим. Тем самым молдавские власти, по его словам, «рискуют повторить ситуацию с Михаилом Саакашвили на Украине».

Додон также заявил, что не хочет революции в Молдавии, потому что «видел, к чему это приводит в других странах».

«Все последние месяцы режим провоцировал нас для того, чтобы мы пошли на революцию. Выборы уже в следующем году, а на них пропрезидентская Партия социалистов, по всем опросам, выигрывает. Они провоцируют нас для того, чтобы мы сделали ошибку, и они могли бы снять ПСРМ с предвыборной гонки», — заявил Додон, призвав сторонников «готовиться к парламентским выборам».

«Выборы в следующем году будут судьбоносными: быть или не быть», — добавил Додон, ранее поддержавший переход на смешанную систему, которая поможет ныне правящей Демпартии и Владимиру Плахотнюку сохранить власть.

Уходящий год, по его словам, запомнится молдаванам его встречами с Владимиром Путиным, достигнутыми с ним договоренностями для молдавских экспортеров и гастарбайтеров, а также тем, как Додон «отстаивал» молдавскую идентичность и «боролся» с парламентом и правительством.

ИА REGNUM напоминает, что бывший президент Румынии, выступающий за присоединение к ней Молдавии, стал почетным председателем румыноунионистской «Партии национального единства», созданной бывшим министром обороны Молдавии Анатолием Шалару. В новом качестве он начал тур по населенным пунктам Молдавии, агитируя за объединение с Румынией.

Прежний президент Молдавии Николай Тимофти предоставил Бэсеску молдавское гражданство, однако Игорь Додон, заняв пост президента, подписал указ об отзыве гражданства у бывшего румынского лидера. Бэсеску обжаловал это решение в суде и выиграл в первой инстанции, однако Апелляционная палата признала решение Додона законным. Бэсеску обжаловал это решение в Высшей судебной палате Молдавии.