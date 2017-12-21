Москва, 21 декабря, 2017, 21:41 — ИА Регнум. В начале 2018 года Минобороны РФ подпишет контракт на модернизацию авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» по сокращенному варианту, сообщает 21 декабря агентство ТАСС, ссылаясь на анонимный источник в российском ВПК.

Иван Шилов ИА REGNUM Крейсер «Адмирал Кузнецов»

По информации агентства, отметившего, что официальных подтверждений этой информации пока нет, контракт будет рассчитан на три года и его выполнением займётся объединенная судостроительная корпорация.

По словам источника, в данный момент идёт разработка проекта сокращенной модернизации единственного российского авианесущего корабля. Цена этих работ также еще не определена.

Источник подчеркнул, что изначальные планы предусматривали более глубокую модернизацию «Адмирала Кузнецова». По некоторым данным, задержка этих работ была связана с недостатком финансирования, однако с включением этих планов в новую российскую госпрограмму вооружений 2018−2027 данная проблема была решена.

Ранее сообщалось, что изначальные планы модернизации требовали затрат в 40 млрд руб. Тогда шла речь о замене ракетного комплекса «Гранит» на «Калибр-НК», капитальном ремонте энергетической установки с заменой котлов, радиоэлектронных систем и модернизации взлётно-посадочного комплекса корабля.

Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» был спущен на воду в СССР в декабре 1985 года, в состав ВМФ вступил в декабре 1990 года.

Крейсер вооружен 12 пусковыми установками крылатых ракет П-700 «Гранит», ракетными и артиллерийскими комплексами ПВО. Авиационная группа «Адмирала Кузнецова» включает до 30 палубных истребителей МиГ-29К/КУБ и Су-33, ударные вертолеты Ка-52К, противолодочные вертолеты Ка-27 и транспортно-боевые Ка-29.

Первым боевым походом корабля стало его участие в операции российских Воздушно-космических сил в Сирии, в ходе которой летчики авиагруппы «Адмирала Кузнецова» совершили 420 боевых вылетов, в результате которых уничтожили более тысячи различных целей.