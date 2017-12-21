Ульяновск, 21 декабря, 2017, 21:43 — ИА Регнум. В Ульяновской области начнут действовать дополнительные меры поддержки работающих и беременных женщин. Об этом сообщил губернатор Сергей Морозов на заседании трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, сообщает ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM

Дополнительное соглашение в сфере социального партнёрства заключено между Федерацией профсоюзов, объединениями работодателей области и региональным правительством. Оно предусматривает создание условий для более полной реализации пенсионных прав работников, а также предоставление дополнительных льгот и гарантий женщинам, имеющим несовершеннолетних детей. Изменения будут включены в коллективные договоры организаций Ульяновской области.

«Мы уделяем очень серьёзное внимание демографической политике, повышению рождаемости, — подчеркнул губернатор. — О важности этой работы недавно говорил и президент России Владимир Путин. Поэтому мы дополнили документ отдельными пунктами, которые позволят защитить права беременных женщин. Мы предлагаем установить для них пониженные нормы выработки. Они должны быть уверены, что смогут без проблем устроить ребёнка в детский сад. Женщинам, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет, необходимо предоставлять отпуск в удобное для них время. Важно не допустить, чтобы они попадали под сокращение. Детям работающих мам необходимо предоставлять льготные путёвки в оздоровительные лагеря. Новые пункты соглашения предусматривают и пенсионную защищённость граждан. Такие шаги, внимание к материнству должны стать тем фактором, который позволит улучшить нашу демографическую политику. Это первоочередная задача, если мы хотим жить в успешной стране».

Также на мероприятии были подведены предварительные итоги работы областной трёхсторонней комиссии за 2017 год. По словам первого заместителя председателя областного правительства Екатерины Убы, в этом году в каждом районе были созданы подобные комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

«В начале следующего года мы обязательно организуем большую конференцию, где будет представлен анализ работы за этот год и обозначены задачи на предстоящий период. И нам действительно есть за что отметить работу комиссии в этом году, — сообщила Уба. — Например, в результате проведенной акции «Заключи коллективный договор!» было подписано 422 соглашения. Организована работа по улучшению труда сотрудников организаций области, на предприятиях начали внедрять программы «Нулевой травматизм» и «Здоровое предприятие». Также членами комиссии разработано дополнительное соглашение о предоставлении дополнительных льгот и гарантий работающим женщинам с несовершеннолетними детьми, а также документа о минимальном размере оплаты труда. Кроме того, в 2017 году появился «Центр кадрового обеспечения» и Молодёжный центр трудоустройства. И это лишь небольшая часть работы, которая сделана участниками комиссии».

В завершение состоялось награждение лауреатов премии имени М. И. Лимасова. В возрастной категории от 18 до 35 лет конкурсная комиссия признала победителем регулировщика радиоэлектронной аппаратуры и приборов цеха монтажных компонентов шестого разряда АО «Ульяновский механический завод» Рамиля Курбаналиева. Среди участников от 36 лет и старше лучшим стал регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов шестого разряда производства главной сборки АО «Ульяновский механический завод» Анатолий Курамшин. Они получили памятные дипломы и сертификаты конкурса на получение денежной премии.