Дарья Антонова ИА REGNUM Георгий Дронов за работой

Москва, 21 декабря, 2017, 23:14 — ИА Регнум. Звёздные места распределились следующим образом: почётное первое место занял актёр Федор Добронравов, серебро взяла российская актриса театра и кино Елена Лядова, третье место разделили между собой артисты Георгий Дронов и Владимир Вдовиченков. Приз зрительских симпатий получил любимец публики Иван Охлобыстин.

Отметим, фестиваль Александра Ковтунца «Ледовая Москва. В кругу семьи» стартует 29 декабря. В 2017 году главной темой проекта выбрали «Футбол пяти континентов». На фестивале представят ледовые фигуры из 11 российских городов, которые принимают у себя чемпионат мира по футболу 2018 года, и 32 скульптуры, символизирующие страны-участницы. Для строительства этих скульптур в Москву завезли 2 тыс. тонн природного льда.

«Всего на создание скульптур уйдёт две тысячи тонн природного льда. Он родом из Байкала, а также из озёр Екатеринбурга и Архангельска. Скульптуры каждой страны будут включать в себя несколько символов. Посетители смогут увидеть не только ледовые копии архитектурных шедевров и памятников культуры, но и изображения звёзд мирового футбола, персонажей сказок и других национальных символов стран-участниц», — отметил организатор проекта Александр Ковтунец.

Так, в группе со сборной России команды из Саудовской Аравии, Египта и Уругвая, поэтому в одной из скульптурных композиций гости фестиваля увидят караван из Саудовской Аравии, который проходит мимо египетских пирамид. Рядом разместятся русские избы и церкви, также в композицию войдёт знаменитый уругвайский монумент «Пальцы».

Высота каждой скульптуры в композиции от трёх до шести метров. В центре фестивальной площадки расположится двенадцатиметровая ледяная копия Московского Кремля с пятью башнями. Ещё четыре горки (каждая протяженностью до 120 метров) находятся на холме Поклонной горы.

Также рядом с Кремлём откроется фотозона, там посетители смогут полежать на русской печи, посидеть на царском троне, выйти из огромной морской раковины или забраться на дракона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Иван Охлобыстин завершает свою скульптуру

Отметим, новогодний фестиваль «Ледовая Москва. В кругу семьи» пройдёт в столице третий раз. В 2016 году в парке Победы на Поклонной горе изо льда воссоздали достопримечательности Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Владимира и Владивостока.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в рамках подготовки фестиваля «Ледовая Москва. В кругу семьи — 2017» на Поклонной горе впервые залили сразу восемь ледяных горок.

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