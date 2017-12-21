«Ледовую Москву — 2018» первыми увидели звезды российского театра и кино
Москва, 21 декабря, 2017, 23:14 — ИА Регнум. Звёздные места распределились следующим образом: почётное первое место занял актёр Федор Добронравов, серебро взяла российская актриса театра и кино Елена Лядова, третье место разделили между собой артисты Георгий Дронов и Владимир Вдовиченков. Приз зрительских симпатий получил любимец публики Иван Охлобыстин.
Отметим, фестиваль Александра Ковтунца «Ледовая Москва. В кругу семьи» стартует 29 декабря. В 2017 году главной темой проекта выбрали «Футбол пяти континентов». На фестивале представят ледовые фигуры из 11 российских городов, которые принимают у себя чемпионат мира по футболу 2018 года, и 32 скульптуры, символизирующие страны-участницы. Для строительства этих скульптур в Москву завезли 2 тыс. тонн природного льда.
«Всего на создание скульптур уйдёт две тысячи тонн природного льда. Он родом из Байкала, а также из озёр Екатеринбурга и Архангельска. Скульптуры каждой страны будут включать в себя несколько символов. Посетители смогут увидеть не только ледовые копии архитектурных шедевров и памятников культуры, но и изображения звёзд мирового футбола, персонажей сказок и других национальных символов стран-участниц», — отметил организатор проекта Александр Ковтунец.
Так, в группе со сборной России команды из Саудовской Аравии, Египта и Уругвая, поэтому в одной из скульптурных композиций гости фестиваля увидят караван из Саудовской Аравии, который проходит мимо египетских пирамид. Рядом разместятся русские избы и церкви, также в композицию войдёт знаменитый уругвайский монумент «Пальцы».
Высота каждой скульптуры в композиции от трёх до шести метров. В центре фестивальной площадки расположится двенадцатиметровая ледяная копия Московского Кремля с пятью башнями. Ещё четыре горки (каждая протяженностью до 120 метров) находятся на холме Поклонной горы.
Также рядом с Кремлём откроется фотозона, там посетители смогут полежать на русской печи, посидеть на царском троне, выйти из огромной морской раковины или забраться на дракона.
Отметим, новогодний фестиваль «Ледовая Москва. В кругу семьи» пройдёт в столице третий раз. В 2016 году в парке Победы на Поклонной горе изо льда воссоздали достопримечательности Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Владимира и Владивостока.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в рамках подготовки фестиваля «Ледовая Москва. В кругу семьи — 2017» на Поклонной горе впервые залили сразу восемь ледяных горок.
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