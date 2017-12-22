Москва, 22 декабря, 2017, 05:14 — ИА Регнум. Взаимные обвинения России и США в нарушении договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) звучат все громче. Означает ли это, что грядет новая гонка вооружений, пишет военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Михаил Горбачев и Рональд Рейган подписывают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Вашингтон, 8 декабря 1987 года

Развитие техники за те 30 лет, что прошли с момент подписания Договора о ликвидации РСМД, заставляет или пересмотреть его условия, или приготовиться к все большему разрастанию лазеек технического свойства, позволяющих обойти буквы договора. Взять к примеру так называемое изделие 9М729, по слухам, представляющее собой новую ракету для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». Точной информации в открытых источниках о ней нет, но можно предположить, что под таким названием фигурирует одна из моделей ракеты морского базирования семейства «Калибр». Ее технически несложно адаптировать для наземных пусковых установок.

С американской же стороны подозрительно выглядит развертывание в Восточной Европе системы ПРО AegisAshore. Кроме противоракет SM-3, также способных служить стартовой площадкой для крылатых ракет Tomahawk. А из будущих «приобретений» потенциальных нарушителей договора стоит упомянуть полностью подходящие под запрещенные Договором о ликвидации РСМД тяжелые беспилотники, способные преодолеть с боезарядом расстояние, превышающее 500 км.

Почему любое развитие событий в рамках РСМД не разрушит систему безопасности России, читайте в статье: Смерть Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и её смысл

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