Киев, 21 декабря, 2017, 21:30 — ИА Регнум. Министерство финансов Украины, государственная компания «Энергоатом», Корпорация зарубежных частных инвестиций (OPIC) и Central Storage Safety Project Trust подписали соглашение о выделении Киеву кредита в размере $250 млн на строительство хранилища отработанного ядерного топлива, сообщили 21 декабря в пресс-службе министерства.

Michał Huniewicz Дозиметр радиации

В хранилище, которое расположится на участке Чернобыльской зоны отчуждения, будет свозиться отработанное ядерное топливо с трех атомных электростанций: Ровенской, Хмельницкой и Южной.

Оборудование для хранения и транспортировки ядерного топлива будет предоставлено американской компанией Holtec International.

Кредит будет выделен на 20 лет. Выполнение долговых обязательств «Энергоатома» гарантирует Киев, а OPIC страхует риски по долгу.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября в пресс-службе Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения вокруг Чернобыльской атомной электростанции сообщили, что на АЭС не хватает места для захоронения ядерных отходов. Оба существующих хранилища заполнены 20 тыс. кубометров жидких отходов.