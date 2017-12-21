Москва, 21 декабря, 2017, 21:15 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручение обеспечить в 2018 году выпуск специальных валютных облигаций для возвращения капиталов в Россию. Об этом глава государства рассказал сегодня, 21 декабря, на встрече с представителями российского крупного бизнеса, которая проходила в Кремле.

Иван Шилов ИА REGNUM

На совещании с представителями крупного российского бизнеса российский лидер напомнил, что на предыдущем таком совещании, состоявшемся в сентябре, дельцы попросили создать удобные механизмы возвращения капиталов в российскую юрисдикцию. Тогда в качестве такого инструмента предлагалось использовать российские облигации внешнего займа, номинированные в иностранной валюте.

Сегодня Путин сообщил бизнесменам, что правительство и Банк России все эти вопросы проработали, и теперь он дает поручение определить необходимые условия и параметры выпуска таких бумаг для российских инвесторов и обеспечить их обращение уже в 2018 году.

Путин уточнил, что данный вопрос прорабатывали министерства финансов и экономического развития, а также Банк России.

«Реализация этого предложения возражений не вызывает ни у кого», — подчеркнул президент.

Также глава государства отметил, ранее власти и бизнес договорились усовершенствовать правовой режим контролируемых иностранных компаний (КИК) с учетом уже имеющейся практики функционирования этого института и поступивших от бизнес-сообщества предложений.

«Соответствующие поправки подготовлены», — сказал Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в западных СМИ появилась информация о том, что российский бизнес выступил с предложением выпустить номинированные в валюте суверенные облигации Минфина России с повышенной ставкой. Через покупку этих облигаций состоятельные граждане России смогут вернуть в страну свои капиталы в связи с нависшей угрозой новых американских санкций.