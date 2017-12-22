Екатеринбург, 22 декабря, 2017, 03:11 — ИА Регнум. Лихорадка переименований не оставляет Екатеринбург и Свердловскую область. Пока граждане просят чиновников не тратить лишние деньги на ненужные процедуры и заниматься реальными проблемами, а не сменой вывесок, идеи продолжают витать в воздухе. О новом витке переименований пишет редактор ИА REGNUM Александр Комаров.

Дмитрий Крылов Екатеринбург

Свердловская область была создана в 1934 году в результате ликвидации Уральской области, которая включала в себя территории четырех губерний, — в свою очередь, существовавшую с 1923 года. Территория оказалась слишком большой, и для облегчения управления она была разделена на три части — Свердловскую, Челябинскую и Обско-Иртышскую области. Столица региона, Свердловск, была переименована в Екатеринбург в 1991 году, а название региона осталось прежним. В самом городе Екатеринбурге сторонники переименований под неугодными им названиями улиц прописывали подходящие. Позже эти трафаретные надписи были закрашены, но некоторые улицы реально сменили названия: Данилы Зверева (бывшая Филиппа Голощёкина), Опалихинская (бывшая Ивана Каляева), Ключевская (бывшая Петра Ермакова), Бориса Ельцина (бывшая 9 Января). В соседней Верхней Пышме, несмотря на протесты граждан, улицы Ленина и Советскую назвали Успенским (то есть проспектом Смерти). Сейчас Жириновский обещает добиться переименования области в Уральскую, а депутат Госдумы Андрей Альшевских (КПРФ) в целях повышения явки на президентских выборах «гипотетически» предложил провести референдум по смене названия области.

«Предвидеть не надо — голосование сразу вызовет ажиотаж… Как среди сторонников идеи, так и среди противников. И «молчуны» вспомнят про свой гражданский долг… И выстроятся очереди за бюллетенями», — заявил Альшевских.

Насколько реально в марте следующего года ждать соответствующего референдума, читайте в статье: «Заколебали!!!»: почему попытки переименовать Свердловскую область обречены

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