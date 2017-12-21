Минск, 21 декабря, 2017, 20:08 — ИА Регнум. Ребята очень достойно себя ведут и, по сути дела, они разбили в пух и прах сторону обвинения, а открытый и публичный процесс это наглядно продемонстрировал. Так судебный процесс по делу пророссийских публицистов прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM эксперт Фонда публичной дипломатии Кирилл Аверьянов-Минский.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Напомним, что 18 декабря в минском городском суде стартовал судебный процесс по делу авторов ИА REGNUM Дмитрия Алимкина, Юрия Павловца и Сергея Шиптенко, которых обвиняют в разжигании расовой, национальной или религиозной вражды. В случае вынесения судом обвинительного приговора им может грозить от 5 до 12 лет лишения свободы.

«Я, может, излишне оптимистично настроен, но мне кажется, что до Нового года или вскоре после него ребят отпустят. И дело даже не в том, что никакой вины на них нет, белорусское правосудие вообще на это внимания не обращает, а в том, что были отпущены обвиняемые по делу «Белого легиона». В таком случае держать за решеткой пророссийских журналистов — это неприлично даже для руководства Белоруссии.

И к тому же я думаю, что руководитель страны понял, что никакого профита от этого дела он не получит. Российская Федерация, по сути дела, отказалась вмешиваться и защищать этих людей, и это правильно, поэтому разменной монетой в торге с Россией они стать не могут. За прошедший год Лукашенко это уже осознал.

В качестве заказчика по этому делу называется обычно Павел Якубович — главный редактор газеты «Советская Белоруссия», но никаких громких заявлений от него не было. Это тоже указывает на возможность благоприятного для нас исхода — ребят отпустят. Дальнейшее нахождение журналистов за решеткой просто бессмысленно», — уверен Кирилл Аверьянов-Минский.