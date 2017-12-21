Москва, 21 декабря, 2017, 20:22 — ИА Регнум. Депутаты Мосгордумы предлагают Госдуме принять проект федерального закона «О государственном регулировании ограничения потребления испарительных смесей, используемых в устройствах, имитирующих курение табака», заявил председатель столичного парламента Алексей Шапошников («Единая Россия») 21 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Мосгордумы.

Ecig Click Электронная сигарета

Проектом закона предлагается закрепить понятия «устройства, имитирующие курение табака», «испарительные смеси» таким образом, чтобы они объединили никотинсодержащие и безникотиновые смеси, электронные сигареты, кальяны, электронные испарители и другие аналогичные устройства.

Депутаты хотят установить запрет на продажу устройств, имитирующих курение табака, несовершеннолетним и ограничить их использование в общественных местах. Также предполагается установить ограничения на рекламу указанных устройств.

«Мы предлагаем закрепить понятия «устройства, имитирующие курение табака», «испарительные смеси» таким образом, чтобы они объединили никотинсодержащие и безникотиновые смеси, электронные сигареты, кальяны, электронные испарители и другие аналогичные устройства. Кроме этого, считаем важным установить запрет на продажу этих устройств несовершеннолетним, ограничить использование «вейпов» в общественных местах, обязать раскрывать информацию об их составе и установить ограничения на рекламу таких устройств», — подчеркнул Алексей Шапошников.

Отметим, что Министерством здравоохранения Российской Федерации разработан проект концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017—2022 годы и дальнейшую перспективу.

К мерам, направленным на реализацию запрета стимулирования продажи табачных изделий, относится осуществление регулирования производства обращения, продвижения и мест потребления электронных средств доставки никотина, не являющихся медицинскими изделиями и лекарственными средствами. Кроме того, запрет продажи их несовершеннолетним, запрет выкладки и рекламы таких изделий, ограничение их потребления и продажи в местах, где запрещены курение табака и розничная торговля табачными изделиями и табачной продукцией.

«Производители предлагают использовать вейпы для того, чтобы бросить курить. Но в аптеках сегодня продается множество лицензированных, допущенных к продаже препаратов. Нужно употреблять их, а не вдыхать канцерогены. Происходящее на рынке устройств, имитирующих курение, — это результат работы табачной индустрии, представители которой видят, что потребление табака снижается, и ищут новые формы заработка», — добавила председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова («Единая Россия»).

Отметим, депутаты Мосгордумы приняли решение обратиться в Государственную думу РФ с предложением принять законопроект в первом чтении с последующей доработкой.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Роспотребнадзор обратился к депутатам Мосгордумы с инициативой о сотрудничестве в сфере правового регулирования деятельности хостелов и курения в жилых помещениях.

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