Москва, 21 декабря, 2017, 19:52 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что провел предельно откровенные и важные переговоры со специальным посланником Организации Объединённых Наций по ситуации в Сирийской Арабской Республике Стаффаном де Мистурой. Об этом он заявил журналистам сегодня, 21 декабря, по итогам переговоров, прошедших в Москве.

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По словам Лаврова, переговоры с де Мистурой были откровенными и очень важными.

«Вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу мы обсудили со специальным посланником генерального секретаря ООН Стаффаном де Мистурой вопросы, которые касаются нынешнего этапа усилий по продвижению сирийского урегулирования в соответствии с резолюцией Совета Безопасности 2254», — рассказал Лавров.

Также глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что спецпредставитель ООН по Сирии регулярно посещает российскую столицу, кроме того, регулярно проходят встречи главы МИД РФ с де Мистурой на международных площадках.

Эти встречи очень полезны для «сверки часов» по целому ряду процессов, которые были начаты в последнее время в Сирии и которые необходимо синхронизировать с усилиями остальных игроков, пояснил Лавров.

На самих переговорах Лавров призвал де Мистуру способствовать отмене западных санкций против официального Дамаска, которые крайне отрицательно сказываются на простых сирийцах.

«Конечно же, если говорить о гуманитарной ситуации в Сирии, должны быть отменены введенные некоторыми западными странами в отношении САР односторонние санкции, которые отрицательно сказываются на простых гражданах», — подчеркнул Лавров.

Стоит отметить, что ранее Лавров неоднократно нелестно отзывался о деятельности де Мистуры на посту спецпосланника ООН по Сирии. В частности, российский министр иностранных дел заявлял, что де Мистура своим бездействием саботирует процесс мирного урегулирования в Сирии.