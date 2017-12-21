Киев, 22 декабря, 2017, 01:25 — ИА Регнум. Нагрузка, упавшая на атомный сектор постмайданной украинской энергетики, наращивает проблемы как в самой отрасли, так и в смежных с ней областях. О том, чем чревата текущая деградация украинского мирного атома, рассказывает автор ИА REGNUM Андрей Стеценко.

Запорожская АЭС

Наращивать мощности, не вкладывая деньги в развитие, — такого не выдержит ни одна отрасль промышленности. Не является исключением и ядерная энергетика Украины, которую нынешние киевские власти используют как подушку безопасности после провала, постигшего теплогенерирующие мощности. Увеличение производственных планов по выработке электроэнергии на АЭС стало следствием транспортной блокады Донбасса и прекращения поставок антрацита, заменить который так и не удалось.

Масштабные проекты «диверсификации» и даже продажа части электроэнергии в Европу сталкиваются с развалом планирования и отвратительной организацией. Как результат, неразбериха с будущим украинских АЭС может перечеркнуть любые масштабные планы по их использованию. Продление сроков эксплуатации только переносит проблему из настоящего в будущее. Есть и еще один тревожный сигнал: судя по всему, ситуация заинтересовала и американских пропагандистов. Иначе как объяснить подготовку именно сейчас к съемкам масштабного фильма о чернобыльской трагедии 1986 года. Так к чему собираются готовить общественное мнение?

Подробные данные о состоянии украинской энергетики читайте в статье: «Катастрофа!» — даже «свидомые» энергетики Украины в ужасе от происходящего

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