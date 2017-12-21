Москва, 21 декабря, 2017, 19:26 — ИА Регнум. Российская экономика в 2017 году вышла из стадии рецессии. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями российских деловых кругов и объединений 21 декабря в Кремле.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с представителями российских деловых кругов и объединений

«Завершился период рецессии в экономике, это очевидно. Мы с вам видим: за январь-ноябрь текущего года ВВП вырос, по оценке Минэкономразвития, на 1,4%», — сказал Путин.

По его словам, в последнем квартале года наметилось некоторое замедление темпов экономического роста, что связано со снижением показателя промышленного, но в целом «всё-таки тренд очевидный — вперёд».

Президент также отметил рост торговли и потребительского спроса начиная с сентября примерно на 3% по сравнению с прошлым годом, устойчивый рост грузооборота на железнодорожном транспорте приблизительно на 6%, рост спроса на рабочую силу и сокращение безработицы.

Важнейшими задачами для обеспечения устойчивого роста экономики России на среднесрочную перспективу глава государства назвал повышение производительности труда и продолжение работы по улучшению делового и инвестиционного климата, а также развитие конкуренции.

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