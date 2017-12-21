Степанакерт, 21 декабря, 2017, 18:58 — ИА Регнум. Парламент Нагорного Карабаха сегодня, 21 декабря, принял государственный бюджет на 2018 год.

Заседание парламента Нагорно-Карабахской Республики

После внесения дополнения в повестку сессии и утверждения повестки заседания парламент продолжил прерванные 14-го декабря обсуждения проекта государственного бюджета Нагорно-Карабахской Республики на 2018 год. Представив проект, министр финансов НКР Григорий Мартиросян отметил, что фракции и депутаты НС на втором этапе представили 32 предложения общей стоимостью 4,8 млрд драмов. По итогам предложений правительства и Национального собрания по доработанному проекту госбюджета окончательные показатели составили: доходы — 96 млрд 428 млн драмов ($200.8 млн), расходы — 101 млрд 538 млн драмов ($211.5 млн), а дефицит — 5 млрд 110 млн драмов ($10.6 млн).

Государственный министр Нагорного Карабаха Араик Арутюнян назвал бюджет на 2018 год успешным и обнадеживающим, способным обеспечить рост планируемого ВВП и реализацию многих проектов по развитию страны, а также позволяющим задуматься о новых проектах, рассчитанных на долгосрочную перспективу, сообщает Арцахпресс.