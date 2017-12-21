Москва, 21 декабря, 2017, 18:52 — ИА Регнум. В Госдуме призвали несмотря на налоговую амнистию платить налоги, передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря.

Плакат «Налоги пополняют государственную казну...». ок. 1920

Госдума приняла закон, по которому физическим лицам будет списана задолженность по имущественным налогам, образовавшаяся на 1 января 2015 года. Также признается безнадежными к взысканию и списываются долги индивидуальным предпринимателям по состоянию на 1 января 2015 года.

Налоговая дисциплина в России усиливается и будет усиливаться нашим законодательством дальше, заверил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

«Но сегодня мы примем важное решение и войдем в новый год для того, чтобы многие люди ощутили себя спокойно, уверенно и с чистой совестью», — отметил он.

Налоговая амнистия «коснется в первую очередь работников, которые получили проблемы в связи с кризисом, индивидуальных предпринимателей, которые попытались начать дело, но дело не пошло, задолженность повисла в воздухе», сказал парламентарий.

Исаев также ответил тем, кто говорил, что амнистируют тех, кто не платил налоги, а проигрывают исправные налогоплательщики.

«Когда мы принимаем другую амнистию, касающуюся уголовных дел, мы же не рассуждаем по принципу, а вот те не совершали преступления — на свободе, а эти совершили — и тоже окажутся на свободе. В данном случае общество делает шаг навстречу человеку, проявляет гуманность. Это очень важное решение. Оно ни в коем случае не является основанием для того, чтобы не платить налоги», — заключил Исаев.