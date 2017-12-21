Кого коснется «налоговая амнистия»
Москва, 21 декабря, 2017, 18:52 — ИА Регнум. В Госдуме призвали несмотря на налоговую амнистию платить налоги, передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря.
Госдума приняла закон, по которому физическим лицам будет списана задолженность по имущественным налогам, образовавшаяся на 1 января 2015 года. Также признается безнадежными к взысканию и списываются долги индивидуальным предпринимателям по состоянию на 1 января 2015 года.
Налоговая дисциплина в России усиливается и будет усиливаться нашим законодательством дальше, заверил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.
«Но сегодня мы примем важное решение и войдем в новый год для того, чтобы многие люди ощутили себя спокойно, уверенно и с чистой совестью», — отметил он.
Налоговая амнистия «коснется в первую очередь работников, которые получили проблемы в связи с кризисом, индивидуальных предпринимателей, которые попытались начать дело, но дело не пошло, задолженность повисла в воздухе», сказал парламентарий.
Исаев также ответил тем, кто говорил, что амнистируют тех, кто не платил налоги, а проигрывают исправные налогоплательщики.
«Когда мы принимаем другую амнистию, касающуюся уголовных дел, мы же не рассуждаем по принципу, а вот те не совершали преступления — на свободе, а эти совершили — и тоже окажутся на свободе. В данном случае общество делает шаг навстречу человеку, проявляет гуманность. Это очень важное решение. Оно ни в коем случае не является основанием для того, чтобы не платить налоги», — заключил Исаев.