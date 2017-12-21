Москва, 21 декабря, 2017, 18:51 — ИА Регнум. Вице-премьер РФ Виталий Мутко, курирующий вопросы спорта, туризма и молодёжной политики, в ближайшие дни покинет пост президента Российского футбольного союза (РФС). Об этом 21 декабря сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Дарья Антонова ИА REGNUM Виталий Мутко

По информации издания, Виталий Мутко объявит о сложении с себя полномочий на заседании исполкома РФС, которое намечено на 26 декабря.

Источники сообщают, что в качестве кандидатов в его преемники рассматривалось несколько кандидатур, но в итоге выбор был сделан в пользу главы Оргкомитета по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу «Россия-2018» Алексея Сорокина.

Добровольную отставку Виталия Мутко собеседники издания связывают с «давлением» со стороны Международной федерации футбола (FIFA) «в связи с допинговым кризисом».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря Международный олимпийский комитет пожизненно отстранил Виталия Мутко от участия в Олимпийских играх.

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