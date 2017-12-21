Мутко покинет пост президента Российского футбольного союза
Москва, 21 декабря, 2017, 18:51 — ИА Регнум. Вице-премьер РФ Виталий Мутко, курирующий вопросы спорта, туризма и молодёжной политики, в ближайшие дни покинет пост президента Российского футбольного союза (РФС). Об этом 21 декабря сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
По информации издания, Виталий Мутко объявит о сложении с себя полномочий на заседании исполкома РФС, которое намечено на 26 декабря.
Источники сообщают, что в качестве кандидатов в его преемники рассматривалось несколько кандидатур, но в итоге выбор был сделан в пользу главы Оргкомитета по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу «Россия-2018» Алексея Сорокина.
Добровольную отставку Виталия Мутко собеседники издания связывают с «давлением» со стороны Международной федерации футбола (FIFA) «в связи с допинговым кризисом».
Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря Международный олимпийский комитет пожизненно отстранил Виталия Мутко от участия в Олимпийских играх.
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