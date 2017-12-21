Москва, 21 декабря, 2017, 18:51 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин из всех российских телеканалов выбирает телеканал «Культура». Такое заявление глава российского государства сделал 21 декабря на заседании Совета по культуре и искусству.

Kremlin.ru Владимир Путин на заседании Совета по культуре и искусству

«Канал «Культура» все-таки работает, он хороший, интересный. Не знаю… Мне интересно его смотреть. Когда время есть, я включаю именно канал «Культура», — сказал Владимир Путин.

Владимир Путин выразил мнение, что на отечественном телеэкране не хватает социальной рекламы, документальных фильмов и отечественных художественных кинолент.

«Я иногда смотрю тоже, особенно когда в дороге нахожусь — в самолетах в основном, смотрю с удовольствием и документальные ленты, и художественные наши. Смотрю и думаю: ну почему нет на широком экране?», — сказал президент России.

Кроме того, Владимир Путин отметил фактическое отсутствие реальной работы резидент семи региональных продюсерских центров и предложил создавать подобные структуры на государственной основе с возможностью их последующего вывода на рынок. Президент привел в пример работу корпорации Ростех, реанимирующей умирающие предприятия, а потом выводящей их на рынок.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря Госдума приняла в первом чтении законопроект, дающий определение кинофестивалю и определяющий правила его работы.