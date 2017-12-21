Москва, 21 декабря, 2017, 18:41 — ИА Регнум. Сейм Латвии фактически уравнял в правах нацистских преступников и солдат-освободителей, присвоив им одинаковый статус — участник Второй мировой войны. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Нацистские палачи на скамье подсудимых Нюрнбергского трибунала (фрагмент). 1945

Сейм Латвии в окончательном чтении принял закон о присвоении статуса участника Второй мировой войны гражданам Латвии, воевавшим в регулярных военных частях как против нацистской Германии, так и против СССР.

«Это — не только моральный античеловеческий выверт, откровенное надругательство над памятью человечества. Мы имеем дело с наглым пересмотром решений Нюрнбергского процесса, составляющих юридическую основу отношения современного цивилизованного мира к минувшей войне», — отметил сенатор.

Парламентарию понятно, что латвийским Сеймом двигала русофобия, и то, что они сделали, говорит он, «можно охарактеризовать одним словом — позор».

"Мой призыв к депутатам Евросоюза: образумьте своих коллег из Латвии. Иначе позор ляжет и на ваши головы», — сказал Клинцевич.