Москва, 21 декабря, 2017, 18:34 — ИА Регнум. Сотрудники псковского завода «Точлит» с 20 ноября не могли проникнуть на предприятие и приступить к работе и теперь должны вновь наладить оборудование, прежде чем завод возобновит работу. Работники также опасаются, что они не смогут отгружать произведенный товар. Никакой транспорт охрана с территории завода не выпускает.

Tochlit.ru Цех Псковского завода «Точлит»

Начальник коммерческого отдела ООО «Завод Точлит» Александр Петров сообщил: «У нас срываются гособоронзаказы. Встают заводы по производству автобусов, автомобилей. Не могут наши заказчики сдать две ветки московского метрополитена». Об этом сообщает информационное агентство «Псковская Лента Новостей».

О каких линиях Московского метрополитена идёт речь и насколько велика задержка графика их строительства, не сообщается.

Псковский завод «Точлит» производит детали для железнодорожного транспорта, автомобилестроения, машиностроения, арматуры контактных сетей, строительной индустрии, электрооборудования, нефтегазовой промышленности, цветное литьё, пресс-формы для литья, упаковку из пенополистирола.