Ереван, 21 декабря, 2017, 18:34 — ИА Регнум. Ситуация вокруг армяно-турецких отношений еще больше кристаллизировалась, поскольку после десятилетнего ожидания стало ясно, что связывать какие-либо надежды с властями Турции нереалистично, считает заведующий кафедры тюркологии НАН Армении Ваграм Тер-Матевосян.

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По его словам, странно, что турецкая сторона отреагировала только спустя несколько месяцев после известного заявления президента Армении с трибуны генассамблеи ООН о признании протоколов недействительными.

«Она сделала это тогда, когда глава МИД Армении Эдвард Налбандян впервые заговорил об этом в Греции, и подтвердил сказанное президентом, не добавив ни одной мысли или комментария к этому. Турция решила выступить с весьма пространным заявлением. Не помню, когда в последний раз Турция выступала с заявлением по этой теме, и данное заявление весьма искаженно представляет то, что произошло, и еще более усугубляет пропасть, существующую между Арменией и Турцией», — сказал он (цитата по tert. am).

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Ваграм Тер-Матевосян обуславливает реакцию Турции также тем, что уже точно, что Армения признает эти протоколы недействительными. Исходя из этого предпринимается попытка сформировать у международного сообщества впечатление, что Армения виновата в том, что эти протоколы не были претворены в жизнь, виновата в выдвижении предусловий, между тем, как последнее заявление Турции показывает, что, в действительности, она является стороной, выдвигающей предусловия.

По словам тюрколога, в Турции так и не поняли суть отношений с Арменией, реальный смысл армяно-турецких отношений и те сложности, которые существуют. Он отметил, что повторяется та же методологическая ошибка, которая была допущена в 2008—2009 гг.

«В то время в протоколах была допущена большая ошибка, а именно — противопоставление процессов урегулирования отношений и примирения. Они были совмещены в одном документе, приведя к возникновению более больших сложностей и сделав невозможным процесс ратификации этих протоколов. Между тем, как эти два процесса — нормализация отношений и примирение следует разделять друг от друга. Разумеется, здесь требуется совершенно иной методологический инструментарий», — сказал он.

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Он также отметил, что говоря в Турции о ратификации армяно-турецких протоколов, открытии границы, всегда возникает вопрос: какая выгода им от этого.

«Похоже, что открытие границы является проявлением доброй воли со стороны Турции, тогда как грубое нарушение международного права в отношении Армении не удостаивается должного внимания международного сообщества. Такого вопроса нет в Европе. Однако теперь, когда Армения стала так близка Европе — после подписания соглашения с ЕС, об этом необходимо заявлять с самых высоких трибун.

Турции уже более 26−27 лет сходила с рук изоляция Армении, и пришло время привлечь ее за это к ответственности, на всевозможных платформах необходимо заявлять об этом», — заявил он.