Папа Франциск: «Реформировать Рим — это как чистить Сфинкса зубной щеткой»
Ватикан, 21 декабря, 2017, 18:41 — ИА Регнум. Папа римский Франциск в ходе своей речи перед римской курией обрушился с критикой на «предателей» в Ватикане и оценил эффективность своей церковной реформы, передает Reuters.
Выступая перед епископами, кардиналами и другими высшими руководителями Римской католической церкви, папа Франциск назвал «неуравновешенными и дегенеративными» действия тех, кто четыре года сопротивлялся реформированию Ватикана.
«Они ошибочно заявляют о себе как о мучениках системы… вместо того, чтобы заявить: mea culpa (лат. моя вина — ИА REGNUM )», — сообщил Франциск.
Несмотря на то, что папе удалось изменить финансовую систему Ватикана и вывести церковь из череды коррупционных и секс-скандалов, Франциск считает сделанное на данный момент категорически недостаточным.
«Реформировать Рим — это как чистить Сфинкса зубной щеткой», — заключил папа Франциск.
Впрочем, папа римский отметил в своей речи, что подавляющее большинство членов римской курии сохраняют верность и высокий профессионализм, а некоторых он может назвать «святыми».
Напомним, папа римский Франциск, избранный понтификом 13 марта 2013 года, является первым в истории папой из Латинской Америки, а кроме того, первым на святом престоле членом ордена иезуитов — прославленного и неоднозначного ордена «защитников» Римской католической церкви.