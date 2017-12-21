Ватикан, 21 декабря, 2017, 18:41 — ИА Регнум. Папа римский Франциск в ходе своей речи перед римской курией обрушился с критикой на «предателей» в Ватикане и оценил эффективность своей церковной реформы, передает Reuters.

Republic of Korea Папа Римский Франциск

Выступая перед епископами, кардиналами и другими высшими руководителями Римской католической церкви, папа Франциск назвал «неуравновешенными и дегенеративными» действия тех, кто четыре года сопротивлялся реформированию Ватикана.

«Они ошибочно заявляют о себе как о мучениках системы… вместо того, чтобы заявить: mea culpa (лат. моя вина — ИА REGNUM )», — сообщил Франциск.

Несмотря на то, что папе удалось изменить финансовую систему Ватикана и вывести церковь из череды коррупционных и секс-скандалов, Франциск считает сделанное на данный момент категорически недостаточным.

«Реформировать Рим — это как чистить Сфинкса зубной щеткой», — заключил папа Франциск.

Впрочем, папа римский отметил в своей речи, что подавляющее большинство членов римской курии сохраняют верность и высокий профессионализм, а некоторых он может назвать «святыми».

Напомним, папа римский Франциск, избранный понтификом 13 марта 2013 года, является первым в истории папой из Латинской Америки, а кроме того, первым на святом престоле членом ордена иезуитов — прославленного и неоднозначного ордена «защитников» Римской католической церкви.