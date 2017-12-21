Калуга, 21 декабря, 2017, 18:09 — ИА Регнум. Обновленный участок трассы М3 «Украина» со 174-го до 194-й км открыли сегодня, 21 декабря, в Калужской области. В ходе реконструкции было отремонтировано и построено десять путепроводов, пять надземных и один тоннельный пешеходный переходы, четыре разноуровневых транспортных развязки, семь мостов.

Фото пресс-службы правительства Калужской области Церемония открытия обновленного участка автодороги

С 25 декабря эта часть пути станет частью второго калужского платного участка М3, начинающегося на 150-м километре. Общая протяженность платного участка, который берет начало на 124-м километре, таким образом, вырастет до 70 километров.

Фото пресс-службы правительства Калужской области Церемония открытия обновленного участка автодороги

В зависимости от категории транспортного средства за проезд по участку со 150-го по 194-й километр будет взиматься от 80 (вместо нынешних 40) до 320 рублей. С полуночи и до семи утра будет действовать 50-процентная скидка. Владельцам транспондеров проезд обойдется еще на 20% дешевле.