Киев, 21 декабря, 2017, 18:11 — ИА Регнум. Кандидат в президенты России Ксения Собчак провела 20 декабря пресс-конференцию для украинских журналистов. В частности, новоявленный политик сделала заявление о «возможности выплаты компенсаций Украине за Донбасс». При этом Собчак отметила, что в случае победы на выборах осуществит свой первый визит на Украину.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Собчак

Надо отметить, что сенсации на Украине заявления Собчак не вызвали. Центральные СМИ и ведущие политологи практически не уделили внимания мероприятию. Однако ряд экспертов отреагировали на ее высказывания в социальных сетях.

«Я считаю, что мы должны вообще перестать заморачиваться, какой президент будет в России, потому что национальные интересы России будут существовать в независимости от того, кто будет сидеть в Кремле, и они будут определять политику любого президента России. Для украинских лохов, которые верят, что изменение фигуры рос президента изменит подходы к Украине, ценность показаний Собчак в том, что она открытым текстом говорит: «Нет, ребята, то, что наше, уже наше, но я хорошая, но давайте договариваться, потому что между нами должен быть мир». Только за этот мир Украина должна платить территориями и жизнями», — отметил эксперт Юрий Романенко.

Политолог Николай Спиридонов задается вопросом, кто заплатил за трансляцию пресс-конференции Собчак:

«Сейчас центральные украинские телеканалы транслируют в прямом эфире пресс-конференцию Ксении Собчак. Неужели она кому-нибудь интересна?»

«Кто заплатил за этот позор? Просто я примерно знаю, сколько политики платят за час эфира на украинском ТВ. Судя по трансляциям и времени, кто-то занёс несколько сотен тысяч у.е.», — отмечает далее Спиридонов.

В свою очередь, политический эксперт Николай Давидюк считает, что Собчак хочет заручиться поддержкой либерального электората РФ и украинцев.

«Ксения Анатольевна пытается понравиться всем, начиная с либеральной тусовки. С другой стороны, она всё-таки хочет быть императрицей. Ребенок и человек — она росла в семье, где отец-реформатор, где никогда не думали, что надо идти на работу, чтобы работать, чтобы зарабатывать деньги, чтобы было на что поесть. Она жила в семье, где всего этого хватало. … Плюс, она хочет понравиться Украине. Она хочет понравиться государственным избирателям в России», — сказал Давидюк в программе «Киселев. Итоги» на телеканале «Прямой».

По его словам, самая большая проблема Собчак — найти свое место в российской политике.

Что же касается сути высказываний Собчак, особой эйфории на Украине также не наблюдается. Политолог Андрей Вигиринский считает, что проводить международный референдум в Крыму, о котором она говорила, пока нельзя.

«Скорее всего, она имела в виду референдум, который будет осуществляться под наблюдением представителей международных организаций и иностранных государств. Но мы не располагаем информацией о демографической ситуации — насколько она изменилась непосредственно в самом Крыму. … Поэтому ее предложение по международному референдуму не имеет вообще никакого рационального зерна», — подчеркнул Вигиринский.

При этом главред издания «Остров» Сергей Гармаш заявил, что Собчак является «техническим кандидатом Кремля». По его словам, Украина никогда не согласится на проведение какого-нибудь референдума в Крыму.

«Меня задела реакция Собчак по Крыму, потому что не понятно, почему кто-то должен проводить на украинской земле референдум о принадлежности к Украине или к России? Можно говорить о компромиссах по совместному управлению в какой-то период времени для того, чтобы действительно мирно развести этот вопрос. … Украина не должна на это соглашаться и никогда на это не пойдет. Собчак — это технический кандидат», — сказал Гармаш.