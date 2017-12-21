Калуга, 21 декабря, 2017, 17:45 — ИА Регнум. В Калужской области в 2017 году возбуждено 20 уголовных дел за невыплату заработной платы, сообщила 21 декабря корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель калужского регионального следственного управления СКР Лилия Мошкова.

Sledcom.ru Следственный комитет Российской Федерации

Общая сумма ущерба по указанным делам составила 65 млн рублей. Благодаря предпринятым следствием усилиям, 14,3 млн рублей обвиняемые выплатили добровольно.

По словам Мошково, также следователями принимаются иные обеспечительные меры. Так, в ходе предварительного расследования по уголовным делам установлено и арестовано имущество, стоимость которого превышает 122 млн рублей. Это позволит обеспечить компенсацию ущерба. Следует отметить, что арест накладывается не только на имущество организации, а также на личное имущество руководителей. Только в октябре 2017 года обеспечено реальное погашение задолженности по оплате труда на общую сумму в 5,5 млн рублей.

Sledcom.ru Следственный комитет России

«В целях улучшения качества работы на данном направлении региональное управление СК России предлагает жителям Калужской области пройти опрос «Об эффективности работы по заявлениям граждан о невыплате заработной платы». Опрос активирован на сайте ведомства», — сказала Мошкова.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным на 1 мая 2017 года в России долги по зарплате составили 3 млрд 797 млн рублей. Предприятия не выплатили зарплату 68 тыс. сотрудников. Самые большие размеры задолженностей по заработной плате приходятся на обрабатывающие производства — 42% от всех невыплат. 29% задолженностей приходится на сферу строительства, 10% — на добычу полезных ископаемых, 7% — на транспорт, 5% — на сельское хозяйство.