Ярославль, 21 декабря, 2017, 18:04 — ИА Регнум. За время своей работы на посту главы региона Дмитрий Миронов не провел ни одной пресс-конференции и по-прежнему остается недоступным для СМИ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Дмитрий Миронов

В конце года принято подводить итоги. В масштабах региона это обычно делает губернатор, причем, как правило, в формате традиционной пресс-конференции. В ее рамках представители СМИ могут задать главе области вопросы, которые волнуют всех жителей и получить ответы, что называется, «из первых уст». Во времена, когда губернатором Ярославской области был Анатолий Лисицын, эти вопросы даже не «фильтровались» заранее пресс-службой, Анатолий Иванович был открыт для любых, даже самых неудобных выпадов журналистов, и в любой ситуации сохранял лицо, давая развернутые ответы.

Сменивший Лисицына Сергей Вахруков общение со СМИ любил, хоть и был менее лоялен к критике. Вахруков не только регулярно устраивал пресс-конференции, но и давал интервью отдельным изданиям и приходил в прямой эфир телеканалов, демонстрирую блестящую эрудицию и детальное знание всех сфер жизни региона.

Чуть сложнее складывались отношения с журналистами у губернатора Сергея Ястребова, так и не освоившего образ «первого лица». Журналисты считали, что Ястребов тяготится публичности, но все же и он регулярно общался со СМИ, а под конец срока полномочий даже устроил пресс-конференцию в эфире регионального телеканала по аналогии с аналогичным президентским мероприятием.

Сегодня же в Ярославской области сложилась уникальная ситуация: за все время, пока Дмитрий Миронов возглавляет регион (с августа 2016 года), он не провел ни одной пресс-конференции. Более того, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Ярославской области, в этом году итоговой пресс-конференции губернатора «не планируется». Однажды у региональных изданий даже собирали вопросы для предполагаемой встречи с журналистами, но она так и не состоялась.

Если во времена губернаторства Сергея Ястребова первое лицо нередко «выручал» председатель правительства Александр Князьков, который встречался со СМИ и давал комментарии, то нынешний руководитель правительства Дмитрий Степаненко следует политике «закрытости», заданной свои шефом.

Не жалует своим вниманием губернатор Дмитрий Миронов и депутатов облдумы. По словам председателя фракции КПРФ Александра Воробьева, главу региона на заседаниях регионального парламента видели не более четырех раз за почти полтора года работы.

«Причем один из них — вынужденно, когда его представляли депутатам, второй — когда он представлял председателя правительства, и третий — когда отчитывался перед думой. А так ни на одно рядовое заседание думы Дмитрий Миронов не приходил. Такого неуважения раньше не было ни со стороны Лисицына, ни со стороны Вахрукова и Ястребова. Они на каждом заседании присутствовали. Это, конечно, удивительно, я не один раз поднимал этот вопрос, но каждый раз председатель думы говорил, что губернатор приглашен, но всякий раз Дмитрий Миронов принимал решение отправить к депутатам кого-то вместо себя», — говорит Александр Воробьев.

Журналисты и депутаты не одиноки. В прессу поступают жалобы и от жителей Ярославской области, которые сообщают о том, что попасть на личный прием к Дмитрию Миронову крайне сложно. Как правило, «ходоков» перенаправляют к заместителям председателя правительства либо главам департаментов.

Не участвовал Дмитрий Миронов и в предвыборных дебатах в ходе губернаторской избирательной кампании этого года. Пожалуй, единственной известной двусторонней формой общения с жителями области и СМИ стали предвыборные встречи с жителями в районных центрах, которые совмещались с визитами в редакции районных газет. Правда, информация об этих встречах, размещенная во многих изданиях, больше походила на агитацию.

Конечно, закона, обязывающего высших чиновников встречаться с прессой и отвечать на вопросы в режиме прямого общения, нет. На письменный же запрос — ровно по закону — можно получить ответ, для этого в администрациях существуют целые подразделения. Однако информационная закрытость вряд ли является плюсом избираемого политика, коим является губернатор, а связи с общественностью все же подразумевают их двусторонний характер.