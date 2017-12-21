Ереван, 21 декабря, 2017, 17:42 — ИА Регнум. Заявление министра иностранных дел Турции о том, что армяно-турецкие протоколы якобы были подписаны с предусловиями, является ложью, заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян, комментируя заявление министра иностранных дел Турции о том, что армяно-турецкие протоколы были подписаны с определенными предусловиями.

aravot.am Процесс армяно-турецких переговоров

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«Министр иностранных дел Турции попросту лжет. По этой логике, мы можем заявить, что в ходе переговорного процесса по протоколам Турция обещала, что признает независимость Арцаха (Нагорного Карабаха — ИА REGNUM ). Вновь напомним, что переговоры в 2008 году начались именно с тем согласием с турецкой стороной, что этот процесс не может иметь никаких предусловий. На основе этого согласия были проведены переговоры и были подписаны Цюрихские протоколы. Об отсутствии предусловий многократно заявляли из разных столиц, хорошо осведомленных о процессе», — цитирует Балаяна Арменпресс.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря на совместной пресс-конференции в Баку с главами МИД Азербайджана и Ирана министр иностранных дел Турции Мовлут Чавушоглу заявил, что Турция подписала Цюрихские протоколы с Арменией на определённых условиях.

«Мы хотели сделать это на определенных условиях. Основное условие заключалось в том, что Армения покинет оккупированные территории, после чего мы нормализуем наши связи», — сказал турецкий министр.