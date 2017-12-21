Ярославль, 21 декабря, 2017, 17:28 — ИА Регнум. Постановление мэрии Ярославля, в котором рекомендуется ограничить розничную продажу алкоголя в центре города с 21 декабря 2017 года по 10 января 2018 года, магазины не выполняют. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Новогодний Ярославль

В конце ноября в ходе общегородского совещания мэр Ярославля пообещал, что запретит продавать алкоголь вблизи Советской площади в дни новогодней ярмарки. Но такой запрет мэрия наложить не имеет права, поэтому 21 декабря появилось постановление за подписью главы города, в котором он рекомендует ограничить продажу алкогольной продукции в центре Ярославля. Пожелание мэрии касаются магазинов, расположенным в границах территорий, прилегающих к месту проведения праздничных гуляний: Красной площади, Волжском бульваре, Волжской набережной, в Советском переулке, на Советской площади, улице Нахимсона, Богоявленской площади, Первомайской улице. Кафе, пабы и рестораны — вне запрета.

«Мэрия каждый праздник приходит к нам с этими рекомендациями, но мы специализированный винный магазин. Перестать продавать алкоголь — значит закрыть магазины. Кто нам убытки за 3 недели оплатит?», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заведующий одного из винных магазинов.

Редакция ИА REGNUM обзвонила с десяток магазинов: никто не собирается отказывать от продажи горячительных напитков.

«У нас есть лицензия на продажу алкоголя. Мы вправе торговать. Мэрия рекомендует? А мы рекомендуем им заниматься своими делами», — сказала корреспонденту ИА REGNUM заведующая одного из магазинов в центре города.

Новогодняя ярмарка открылась 21 декабря, на ней продают разные товары, включая глинтвейн.