Пермь, 21 декабря, 2017, 17:18 — ИА Регнум. «Российские железные дороги» приступят к проектированию северного железнодорожного обхода Перми в январе 2018 года. Об этом сегодня, 21 декабря, сообщает профильное агентство «РЖД-Партнер» со ссылкой на пресс-службу администрации губернатора Пермского края.

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«В понедельник совет директоров РЖД утвердил инвестпрограмму на 2018 год, в ней учтены затраты на проектирование и развитие Пермского железнодорожного узла. Уверен, что уже в январе мы приступим к проектированию», — заявил в ходе встречи с главой Пермского края заместитель гендиректора РЖД Олег Тони.

По словам губернатора края Максима Решетникова, совместные решения властей региона и РЖД являются стратегически важными. Они определят образ экономики в крае на ближайшие 20—30, а может быть, и 50 лет, считает губернатор.

Однако в то же время работы над созданием северного обхода Перми будут означать, что грузы с Урала пойдут в северо-западном направлении, и проект «Белкомур», согласно которому грузы должны последовать к Белому морю, теряет шансы на существование.

К тому же, как ранее сообщало ИА REGNUM, «Российские железные дороги» настаивают на переносе реализации железнодорожного проекта «Белкомур» на период после 2025 года.

Кроме переноса сроков, монополия требует оптимизации условий финансирования проекта. Отмечается, что экономическая эффективность «Белкомура» пока недостижима, так как подтверждена лишь треть грузовой базы. Вместо этого ожидается, что до 2025 года РЖД увеличит пропускную способность альтернативных направлений.

Напомним, что Белкомур (БЕЛое море — КОМи — УРал), — планируемая стратегическая железнодорожная магистраль Российской Федерации, которая напрямую соединит регионы Сибири и Урала с республикой Коми, с выходом на Архангельск.