Брейтово, Ярославская область, 21 декабря, 2017, 16:51 — ИА Регнум. В Брейтовском районе избрали главу администрации. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Брейтово

В октябре 2017 года закончились полномочия у депутатов Совета представителей прошлого созыва, был избран его новый состав. 21 декабря депутаты выбрали нового главу.

На эту должность претендовали два человека — заместитель главы района Антон Гниненко и сам глава Андрей Перов. Из 15 депутатов на выборах присутствовало 13. Десять поддержали Андрея Перова, а трое народных избранников воздержались. Таким образом, Андрей Перов избран главой района на 5 лет.