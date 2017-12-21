Оренбург, 21 декабря, 2017, 16:39 — ИА Регнум. Болезнь пассажира стала сегодня, 21 декабря, причиной вынужденной посадки самолета авиакомпании «Победа», следовавшего из Сургута в Махачкалу.

lukasbieri Стюардесса оказывает помощь

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, один из пассажиров почувствовал себя плохо, заподозрили инсульт и командир экипажа принял решение совершить посадку в Оренбурге. Больному была оперативно вызвана медицинская бригада скорой помощи, которая доставила его в медицинское учреждение. Пассажир в данный момент остается в стационаре, а самолет продолжил путь в Дагестан.