Воронеж, 21 декабря, 2017, 16:34 — ИА Регнум. Проект многоэтажного дома в центре Воронежа, напротив здании правительства региона — на месте печально известного «дома под тряпкой» отклонен решением областного градостроительного совета. Решение было принято 20 декабря.

ИА REGNUM Архитекторы предостерегают застройщика — новый дом имеет все шансы превратиться «в такой же бомжатник, как однотипные коробки в новых микрорайонах»

Строительство многоэтажного дома в центре Воронежа, после сноса здания по адресу площадь Ленина, 6, известного как «дом под тряпкой», анонсировала в начале этого месяца воронежская строительная компания «Выбор», гендиректором которой является депутат областной думы Александр Цыбань. Как сообщало ИА REGNUM, снос аварийного здания был запланирован на 2018 год, на будущий год запланировано и начало строительства новой шестиэтажки — представители «Выбора тогда заявили», что проект готов.

ИА REGNUM На месте дома, который уже почти 20 лет как объявлен аварийным, планируют возвести новостройку

Однако строительство, судя по всему, пока откладывается. Проект нового дома 20 декабря был представлен на областном градостроительном совете, который, после длительной дискуссии, принял решение отправить проект на доработку.

Согласно представленному проекту, новое здание должно стать частью «архитектурного ансамбля площади Ленина». Проектировщики делали упор на то, что новый дом будет «визуально идентичным» зданию, которое отправят под снос (построенное в 1930-х годах, после войны оно было восстановлено по проекту известного архитектора Николая Троицкого). В частности, само здание будет шестиэтажным и не превысит по высоте старый дом, а на фасаде воссоздадут элементы в стиле сталинского ампира.

ИА REGNUM Но каким будет новый дом — пока не очень ясно

Первый этаж, в соответствии с проектом, отдадут под магазины и рестораны. Остальная часть здания будет жилой: предусмотрены одно-, двух, трехкомнатные квартиры, на последних, мансардных этажах квартиры будут двухуровневые. Общая площадь помещений здания составит 9 тыс. кв. м, дом рассчитан на 200 жильцов. Машины будущим владельцам квартир в, судя по всему, элитном доме предложено ставить на подземных паркингах по соседству.

Однако представленный проект подвергся острой критике со стороны специалистов.

«Наша задача — сохранить архитектурный облик старого здания в новом. То, что вы нарисовали — это оскорбление памяти Троицкого. Если уж оставлять Троицкого — то подлинного, а не то, что нарисовали в «Жилпроекте», — цитируют «Вести-Воронеж» профессора, члена Союза архитекторов РФ Станислава Гилёва.

В числе недочетов он назвал сокращение высоты этажей ради увеличения этажности (старый дом насчитывает пять этажей, тогда как проект нового дома предусматривает шесть), а также деление фасада пополам, что не допустимо по канонам классической архитектуры.

«Как можно в высоту пятиэтажного дома втиснуть шесть этажей? Получается, как будто дом Троицкого взяли и сплющили», — сказал Гилёв.

Профессор также обратил внимание «Выбора» на то, что не стоит в элитном доме строить однокомнатные квартиры, и предостерег, что в таком случае новый дом превратится «в такой же бомжатник, как однотипные коробки в новых микрорайонах».

Как отмечает ИА REGNUM, дом по адресу площадь Ленина, 6, сегодня стал бомжатником в самом прямом смысле — а некогда он считался одним из самых элитных жилых домов города.

Дом был возведен в 1930-х годах в стиле конструктивизма. В годы войны он был разрушен, а в начале 1950-х — восстановлен по проекту Николая Троицкого, известного воронежского архитектора.

Судьба дома фактически была решена в конце 1990-х: сначала, после того, как отлетевшие с фасада дома обломки покалечили нескольких человек, дом огородили забором, а затем объявили аварийным. Здание оказалось в собственности строительной компании ООО «Павловскгранит-Жилстрой»: сам дом планировали снести, а на его месте возвести новый, причем, по первоначальному проекту — с сохранением восстановленного исторического фасада. Собственникам квартир обещали предоставить квартиры в новостройке.

Но и расселение, и снос затянулись на долгие годы. А компания — владелец дома, которая и занималась расселением, в 2013 году оказалась под наблюдением, а затем в отношении фирмы было введено и конкурсное производство, в 2014-м «Павловскгранит-Жилстрой» признали банкротом. Сам дом, тем временем, действительно начал разрушаться: его облюбовали бомжи, наркоманы, этим летом там даже произошел пожар. Название «дом под тряпкой» к дому прикрепилось после того, как несколько лет назад полуразрушенное здание обтянули баннером.

В 2016 году стало известно о том, что здание выкупила московская компания ООО «Инвестстрой» — причем продать дом удалось только с третьей попытки. А несколько недель назад стало известно о планах «Выбора».

Сама компания «Выбор» входит в число наиболее крупных застройщиков Воронежа, но, действительно, специализируется в основном на строительстве недорогого жилья в спальных районах. В 2016 году «Выбор» оказался в центре скандала с застройкой большой территории яблоневого сада Воронежского аграрного университета. Тогда было заявлено о планах по строительству 26 домов высотой 17 и 18 этажей, а также двух детских сада на 250 и 320 мест и общеобразовательной школы на 1550 мест. Однако против активно выступили воронежцы. А позже и вовсе выяснилось, что яблоневый сад, находившийся в федеральной собственности, был из нее выведен по мошеннической схеме. Сама компания к мошенничеству причастна не была — участки были приобретены через третьих лиц. Сейчас часть территории через суд уже возвращена в федеральную собственность.