Ташкент, 21 декабря, 2017, 16:36 — ИА Регнум. Сенат Олий Мажлиса Узбекистана одобрил государственный бюджет республики на 2018 год с профицитом 0,02% от ВВП страны, сообщает 21 декабря УзА.

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В ходе обсуждения сенаторы отметили, что основные макроэкономические показатели, концепции налоговой и бюджетной политики, а также сам бюджет приняты исходя из целей и приоритетных направлений, которые определены президентом республики Шавкатом Мирзиёевым и обозначены в стратегии действий по пяти направлениям на 2017−2021 годы.

Согласно документу, ВВП Узбекистана прогнозируется на уровне 290,6 трлн сумов ($359 млрд), дефлятор ВВП составляет 14,1%, а индекс потребительских цен 12−13%. Профицит бюджета составит 0,02% от ВВП.

В рамках налогово-бюджетной политики планируется снизить налоговую нагрузку, а также количество налоговых обязательств и повысить самостоятельность местных бюджетов.

Документ сохраняет социальную направленность бюджета страны — расходы на социальную сферу составят 34,7 трлн сумов ($4,29 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря 2017 года Законодательная палата Олий Мажлиса Узбекистана утвердила проект государственного бюджета на 2018 год.

Планируется, что по итогам 2017 года профицит бюджета Узбекистана составит 0,1%.