Калуга, 21 декабря, 2017, 13:13 — ИА Регнум. 20 декабря состоялся новогодний бал калужского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы. В программе бала выступления звезд РАНХиГС, конкурсы и stand-up show.

Пресс-служба Городской думы Калуги Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, с наступающим Новым годом поздравил студентов и преподавателей академии глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов.

«Хочу выразить вам благодарность за ваш плодотворный труд и значительный вклад в укрепление кадрового потенциала Калуги, — обратился к преподавателям Александр Иванов. — Вы наладили качественный образовательный процесс, обеспечиваете студентов передовыми знаниями и технологиями. Сейчас, когда наш город динамично развивается, движется вперёд к новым успехам и достижениям, нам крайне необходимы высококвалифицированные специалисты в области муниципального управления и финансов, экономики и городского хозяйства, различных сфер государственного управления. Калуге нужны молодые грамотные специалисты. За ними будущее нашего города, его благополучие и стабильное развитие».

Глава Калуги подчеркнул, что уже много лет Городская дума Калуги плодотворно сотрудничает с Калужским филиалом РАНХиГС, в стенах академии проводится переподготовка и повышение квалификации государственных и муниципальных служащих, ведётся научная работа».

«Между Городской думой и калужским филиалом академии было заключено соглашение, благодаря которому наше сотрудничество вышло на качественно новый уровень, — отметил Александр Иванов. — Регулярно проводится совместная научно-практическая конференция «Моя Калуга — вектор в будущее», проекты, представленные в ходе конференции, важны для дальнейшего развития нашего города».

Глава городского самоуправления поздравил студентов Академии с наступающими праздниками и пожелал успехов в учёбе.

Руководство калужского филиала академии в свою очередь выразило благодарность главе Калуги за оказанную помощь и конструктивное сотрудничество.